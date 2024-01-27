محافظ بني سويف يتابع أعمال تصحيح امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مع وكيل وزارة التعليم سير أعمال التصحيح وتقدير الدرجات الخاصة بأوراق إجابات الطلاب بامتحانات الفصل الدراسي الأول 2024/2023 للشهادة الإعدادية، والتى تم عقدها في الفترة من 17 إلى 24 يناير الجاري ، حيث بلغ إجمالي المتقدمين أكثر من 59 ألف طالباً وطالبة موزعين على 309 لجنة على مستوى مدارس الإدارات التعليمية بالمحافظة

أشار وكيل الوزارة محمد عبد التواب ، إلى انتظام سير العمل بكنترول الشهادة الإعدادية، حيث بدأت أعمال التصحيح الخميس الماضي واستؤنفت " اليوم" ومن المقرر أن تستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري ، مشيراً إلى تكليفاته بالالتزام بالقرارات الوزارية المنظمة للعمل بالكنترول ، حيث تم التأكيد على تحري الدقة في أعمال التصحيح والمراجعة وعدم ترك أي جزئية في السؤال ،فضلاً عن أهمية قيام أعضاء لجنة النظام والمراقبة( الكنترول) بتوخى الحرص والدقة في مراجعة أوراق الإجابات قبل أعمال الرصد حرصا على مصلحة الطلاب، تمهيدا لاعتماد النتيجة وإعلانها خلال الفترة القليلة المقبلة

وتابع وكيل التعليم موضحاً أنه تم تقسيم المدارس على مستوى المحافظة إلى قطاعين : القطاع.الأول" أ "ويضم إدارات ( اهناسيا ،ناصر ،سمسطا ،ببا) بإجمالي 28 ألف و660 طالبا وطالبة خلال 162لجنة ومقره مدرسة الشهيد نور الدين عبد العزيز الثانوية، فيما يضم القطاع الثاني"ب" ويشمل إدارات( بني سويف ، الواسطى، الفشن ) بإجمالي 30 ألف و735 طالبا وطالبة موزعين على 147 لجنة ومقره مدرسة جمال عبد الناصر.