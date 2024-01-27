بالصور.. ضباط أمن الأقصر يوزعون بطاطين وهدايا على مرضى الأورام

واصلت مديرية أمن الأقصر تقديم المساعدات الإنسانية المكثفة، للمرضى في مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان، وذلك بتوزيع الهدايا في إطار حملة "شتاء دافئ" وتوزيعها على المستحقين داخل أقسام المستشفى.

وقام وفد مديرية الأمن بتوزيع الهدايا التى تضمنت الألحفة والبطاطين على المرضى في أقسام المختلفة للتأكيد على أن جميع أجهزة الدولة تقف بجوارهم وتقديم كافة أوجه الدعم لجميع مرضي الأورام في المستشفى.

وقام وفد مديرية الأمن، بتوزيع الهدايا التى تضمنت الألحفة والبطاطين على المرضى في أقسام المختلفة للتأكيد على أن جميع أجهزة الدولة تقف بجوارهم وتقديم كافة أوجه الدعم لجميع مرضي الأورام في المستشفى.

وأكد وفد ضباط الشرطة، على أن حملة "شتاء دافئ "تصل لكل المستحقين من محافظات الجمهورية الـ 27، وتركز بشكل أكبر على محافظات الصعيد ومرضى الأورام السرطانية التى تحرص المديرية على زيارتهم والوقوف بجانبهم في كافة المناسبات.

ومن جانبه، أعرب محمود فؤاد الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، عن تقديره لزيارة وفد مديرية أمن الأقصر وتوزيع الألحفة والبطاطين على المرضى وذويهم، لافتا إلى أن هذه الزيارات تنعكس بشكل إيجابي على المرضى وتساهم في رفع معنوياتهم خلال رحلتهم العلاجية في المستشفى.

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