محمد الشرنوبى يكشف عن بوستر أغنيته الجديدة "ماكفاية"

كشف الفنان محمد الشرنوبى، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام عن البوستر الدعائي لأغنيته الجديدة "ماكفاية"، ونشر الشرنوبى البوستر الدعائي للأغنية معلقا: "ماكفاية.. قريبا".



يذكر أن الفنان محمد الشرنوبي قد طرح مع بداية العام الجديد، أغنية جديدة تحمل عنوان "كان نفسي" على موقع يوتيوب، والمنصات الرقمية، ومحطات الراديو، من كلمات مصطفى ناصر، وألحان محمد الشرنوبى، وتوزيع موسيقى ماهر الملاخ.

وفي سياق آخر ينتظر الفنان محمد الشرنوبي عرض مسلسله الجديد الذي يحمل اسم “إقامة جبرية”، ومسلسل “إقامة جبرية” هو ينتمي إلى نوعية المسلسلات القصيرة حيث أنه يتكون من 10 حلقات فقط، والمسلسل من بطولة كلًا من الفنانة صابرين، والفنان محمد الشرنوبي، والفنانة هنا الزاهد، والفنانة ثراء جبيل، والفنان محمود البزاوي، والفنانة عايدة رياض، ومسلسل “إقامة جبرية” من تأليف أحمد عادل ومن إخراج أحمد سمير فرج.