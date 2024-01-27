المؤبد لعاطل لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة بالمطرية

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة بمنطقة المطرية.

وجاء في أوراق القضية لسنة 2021 جنايات المطرية، والمقيدة برقم 141 لسنة 2021، قيام المتهم «أحمد. ص، عاطل» بدائرة قسم شرطة المطرية، حاز أحرز بقصد الاتجار جوهر مخدر «الحشيش» في غير الأحوال المُصرح بها قانونًا.

وجاء في تحريات المباحث التي قام بها النقيب معاون مباحث قسم شرطة المطرية، أنه بإجراء عملية شرائية بمعرفة مصدره السري لقطعة من جوهر الحشيش المخدر مع المتهم.

وبتفتيش المتهم عثر بحوزته على 20 قطعة مخدر الحشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول للتواصل مع عملائها والمبلغ المالي حصيلة تجارته الآثمة.

وثبت بتقرير المعمل الكيماوى لمصلحة الطب الشرعى أن المضبوطات عبارة عن 20 قطعة لمادة سمراء اللون، وثبت أنها لمادة الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون مكافحة المخدرات.

وتم القبض على المتهم، ووجهت له النيابة العامة، تهمة إحراز المواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم إحالته إلى محكمة جنايات شمال القاهرة والتي قضت بمعاقبة الأول بالسجن المؤبد، وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه، ومصادرة المخدر المضبوط.