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السبت 27 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ضبط 4 أشخاص بحوزتهم قطع حديد مسروقة بالخليفة

المتهمين
المتهمين
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نجحت أجهزة الأمن بمديرية بمديرية القاهرة فى ضبط 4 أشخاص بحوزتهم قطع حديد مسروقة بالخليفة.

تعود الواقعة عندما تم ضبط (4 أشخاص) بدائرة قسم شرطة الخليفة، حال استقلالهم مركبة "توك توك" ملك وقيادة أحدهم، وبحوزتهم (عدد 13 قطعة حديدية "مجهولة المصدر"). 

 وبمواجهتهم اعترفوا بسرقتها  من إحدى الأسوار الحديدية بإحدى المناطق بأسلوب"المغافلة" بدائرة القسم.

كما اعترفا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المناطق الإنشائية، وأضافا بارتكابهما واقعة مماثلة من داخل موقع إنشائى بدائرة قسم شرطة المقطم.

 وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات لدى عميليهما "سيئا النية" (تاجرين خردة – مقيمان بدائرة قسم شرطة دار السلام) وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

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القبض على 4 أشخاص قطع حديد مسروقة بالخليفة الخليفة