ضبط شخص لسرقته أموال ومشغولات ذهبية من داخل عقار بأحد الكمبوندات بالتجمع الأول

القت الاجهزة الاجهزة بالقاهرة القبض على شخص لسرقته أموال ومشغولات ذهبية من داخل عقار بأحد الكمبوندات بمنطقة التجمع الأول.

تعود الواقعة عندما تم ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة المنوفية) بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، لقيامه بسرقة (مبالغ مالية عملات " أجنبية، مشغولات الذهبية) من داخل إحدى العقارات بكمبوند بدائرة القسم.

وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بأسلوب" التسلق"، وأقر بأن المسروقات المستولى عليها متواجدة بأصل بلدته لدى شقيقه (عامل - مقيم بمحافظة المنوفية) "أمكن ضبطه".

وبمواجهته بما جاء بأقوال شقيقه أيدها، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.