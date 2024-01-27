ads
السبت 27 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ضبط 4 مصادر للاتجار فى النقد الأجنبى بالنزهة وبولاق أبو العلا

ارشيفية
ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قاد القبض على صاحب شركة وسائق فى ضبط 4 مصادر للاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفية بالنزهة وبولاق أبو العلا.
تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (صاحب شركة، سائق، مندوب مبيعات) بدائرة قسم شرطة النزهة وبحوزتهم (مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية").

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمبالغ المالية بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية.

 كما اعترفوا بتعاملهم مع 4 مصادر للنقد الأجنبى أمكن تحديدهم وضبطهم بدائرة قسم شرطة بولاق بالقاهرة، وبحوزتهم (مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية").

وبمواجهتهم اعترف المتهمين بالاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

القبض على صاحب شركة سائق ضبط 4 مصادر للإتجار فى النقد الأجنبى النزهة وبولاق ابو العلا