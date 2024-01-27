الصحة الفلسطينية: 91 ألف شهيد ومصاب منذ بدء العدوان على غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع حصيلة الشهداء، حيث بلغت 26257 شهيدًا و64797 مصابًا منذ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، وذلك في خبر عاجل أفادت به فضائية "القاهرة الإخبارية".

وكان منظمة أطباء بلا حدود، قد أكدت أن النظام الصحي في قطاع غزة بكامله خارج الخدمة الآن، بعد تعطل معظم الخدمات في مستشفى ناصر، بسبب العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وعبرت المنظمة، في بيان، عن أسفها لأن "القدرة الجراحية لمستشفى ناصر"، أكبر مرفق صحي في خان يونس بجنوب القطاع، أصبحت شبه معدومة، مشيرة إلى أن أفراد الطاقم الطبي الذين بقوا في المستشفى يتعاملون مع مخزونات محدودة من المعدات الطبية.

فيما حذرت وزارة الصحة الفلسطينية من فقدان تام للطعام وأدوية التخدير والمسكنات في مجمع ناصر الطبي، وذلك نتيجة الحصار الإسرائيلي المستمر، وهناك 150 كادرًا صحيا و350 مريضا ومئات الأسر النازحة بمجمع ناصر في ظروف كارثية من التجويع والاستهداف.