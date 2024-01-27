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السبت 27 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وزير التموين: تخزين 1.3 مليون طن قمح سنويا داخل صومعة ميناء غرب بورسعيد

وزير التموين خلال
وزير التموين خلال التفقد
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قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم السبت، إن صومعة الأقماح المستوردة بميناء غرب بورسعيد تقام بطاقة تخزينية تصل إلى 100 ألف طن وستعمل على تخزين نحو 1.3 مليون طن بمعدل 13 دورة سنويا.

وأوضح وزير التموين، خلال تفقده واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أعمال إنشاء صومعة الأقماح المستوردة بميناء غرب بورسعيد التي قاربت على الانتهاء، أن بناء الصومعة يأتي في إطار المشروع القومي للصوامع لتقليل الهادر من الأقماح، حيث أن تخزين القمح في شون ترابية يتسبب في فاقد يتراوح من 10 إلى 15%، بينما الصوامع نتج عنها تقليل الهادر والحفاظ على جودة القمح لفترات تصل إلى عام ونصف العام.

وتقام صومعة الأقماح المستوردة بميناء غرب بورسعيد بتكلفة تبلغ 520 مليون جنيه، منها 13.2 مليون يورو قرض من صندوق أوبك لتنمية الدولية "أوفيد"، والباقي تمويلات ذاتية من الشركة العامة للصوامع بقيمة 276 مليون جنيه.

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