نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون البيئة تتابع تجهيزات القافلة التنموية لقرية شلشلمون بالشرقية

تابعت الدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الزقازيق، تجهيزات القافلة الطبية التنموية الشاملة، والتى تتوجه صباح غد الأحد الموافق ٢٠٢٤/١/٢٨ لقرية شلشلمون مركز منيا القمح بالشرقية، وذلك تحت رعاية د.خالد الدرندلي رئيس الجامعة، وضمن خطة قطاع البيئة لقرى ومراكز محافظة الشرقية الأكثر احتياجًا، وتنفيذًا لمبادرة فخامة السيد رئيس الجمهورية "حياة كريمة" لتطوير وتنمية الريف المصري وتحسين الحياة المعيشية للمواطنين.

وكذلك المشاركين من أعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعة لتنظيم الندوات التوعوية عن تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، والإرشاد الزراعي، وحملة للكشف عن أمراض الثدى، والسكر والضغط والاعتلال الكلوى، بمشاركة مديرية الطب البيطرى والأوقاف، بالإضافة إلى المشاركين في تنظيم الدورات التدريبية وورش العمل فى المجالات المختلفة ضمن مبادرة صنايعية مصر.