وزير الاتصالات يبحث مع رئيس مجموعة "فودافون فويس" خطط الشركة التوسعية

استقبل الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وفدا من مجموعة فودافون للحلول الذكية العالمية برئاسة سكوت بيتى رئيس مجموعة فودافون للحلول الذكية ورئيس قطاع التكنولوجيا لمجموعة فودافون العالمية، وبيدرو ساردو المدير التنفيذى لقطاع التكنولوجيا لمجموعة فودافون للحلول الذكية العالمية، و رانيا صلاح الرئيس التنفيذي لشركة فودافون للحلول الذكية مصر، وذلك لمناقشة خطط الشركة التوسعية في مصر.

حضر اللقاء المهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، والمهندس محمد سامى رئيس قطاع التكنولوجيا لشركة فودافون للحلول الذكية، و تونى سامى رئيس قطاع العلاقات الخارجية لشركة فودافون للحلول الذكية مصر.

وخلال اللقاء رحب الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بخطة شركة فودافون للحلول الذكية مصر للتوسع في أعمالها بالمحافظات ؛ مؤكدا اهتمام الدولة بتهيئة بيئة الأعمال الداعمة للاستثمار في تكنولوجيا المعلومات وتشجيع الشركات العالمية على إقامة مراكز لها في مصر لتصدير الخدمات الرقمية الأمر الذى يسهم في خلق فرص عمل كثيفة ومتنوعة للشباب وتنمية صادرات مصر الرقمية؛ مشيرا إلى أنه في إطار استراتيجية مصر الرقمية لتنمية صناعة التعهيد تحرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تحفيز الشركات على الاستثمار في تصدير خدمات التعهيد من المحافظات وتبنى منظومة العمل عن بُعد وذلك من خلال تطوير البنية التحتية الرقمية بكافة أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى التوسع في إطلاق البرامج والمبادرات التدريبية التي تستهدف تنمية قدرات الشباب من كافة المحافظات في مختلف التخصصات التكنولوجية وبناء مصفوفة متكاملة من المهارات لتأهيلهم للعمل في صناعة التعهيد سواء من خلال الالتحاق بإحدى الشركات المتخصصة فى هذه الصناعة داخل محافظاتهم، أو العمل من أماكنهم عن بُعد لصالح هذه الشركات؛ مضيفا أن الكفاءات المصرية الشابة أثبتت جدارتها في تقديم خدمات التعهيد للعملاء بمختلف دول العالم.

وصرح سكوت بيتى رئيس مجموعة فودافون للحلول الذكية ورئيس قطاع التكنولوجيا لمجموعة فودافون العالمية أن الكوادر البشرية المصرية تتمتع بإمكانيات هائلة ومميزة مما يدفع الشركة لمزيد من التوسع داخل السوق المصرى. إضافة إلى التطور والدعم المستمر من الوزارة فى مختلف القطاعات التكنولوجية والتعاون الوثيق مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات فى إعداد وتأهيل كوادر فعالة فى السوق العالمي؛ موضحا أن مجموعة فودافون للحلول الذكية ستقوم بتوسيع وتطوير الخدمات المقدمة حاليا لتشمل جوانب أحدث وأكثر تطورا لمواكبة التكنولوجيا العالمية وتطبيقاتها المختلفة والمتسارعة، بجانب كونها الذراع الاستراتيجى لمجموعة فودافون العالمية لتعزيز الكفاءة والجودة؛ الأمر الذى سينعكس بالإيجاب لخلق مزيد من فرص العمل داخل مصر وجذب المزيد من الأعمال والمشروعات للشركة وبالتالى للسوق المصرى.

ومن جانبه، أوضح المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" ان الهيئة تعمل عن كثب مع شركات التكنولوجيا العالمية العاملة فى مصر بهدف تلبية احتياجاتها التى تساعدها على التوسع فى عملياتها وخاصة المتعلقة بتصدير الخدمات العابرة للحدود وتشجعها على ضخ المزيد من الاستثمارات الأجنبية. وأشار الظاهر إلى أن شركة فودافون للحلول الذكية تعد واحدة من قصص النجاح المتميزة ونموذج مثالى على الشراكة المثمرة بين الهيئة والشركات العالمية، مضيفا ان الشركة تتميز بتنوع خدمات التعهيد التى تقوم بتصديرها من مراكزها فى القاهرة والإسكندرية وغيرها من المحافظات بنظام العمل عن بعد مما يتيح العديد من فرص العمل للشباب المصري.

ومن جانبها؛ أكدت رانيا صلاح الرئيس التنفيذى لفودافون للحلول الذكية مصر أنه من المتوقع ان يكون حجم التوسع 15% سنويا بعد التطور المرتقب للشركة وفتح مجالات تعاون وأعمال مع شركاء متعددين من القطاعات المختلفة الحكومية وغير الحكومية. وأكدت على ان الكوادر المصرية تتميز بالكفاءة المطلوبة لجذب مزيد من الأعمال والمشروعات للشركة مشيرة إلى ان عدد موظفى الشركة فى مصر بلغ أكثر من 9000 موظف، منهم نحو 700 موظف يعملون عن بعد بمختلف محافظات الجمهورية فى الدلتا وصعيد مصر ومحافظة الإسكندرية.

جدير بالذكر أن شركة فودافون للحلول الذكية VOIS_ هى الذراع الاستراتيجى لمجموعة فودافون العالمية لتعزيز الجودة والكفاءة فى 28 دولة حول العالم وتعمل مع الشركات الشقيقة لخلق قيمة مضافة للأعمال وتقديم أفضل الخدمات التكنولوجية المتنوعة وخدمات التعهيد المتعددة. وتتواجد الشركة فى أكثر من دولة حول العالم بينما يتميز التواجد فى السوق المصرى بالتنوع فى الخدمات المقدمة لعملائها. وتطورت الشركة منذ تأسيسها عام 2006 لتصبح شركة عالمية ومركز امتياز للحلول الذكية يركز على إضافة القيمة وتحقيق نتائج إيجابية لأعمال شركة فودافون العالمية.