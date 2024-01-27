ads
السبت 27 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إحالة عاملين بمنشآت خدمية في أبو كبير للتحقيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اليوم إحالة العاملين غيرالمتواجدين بمقر عملهم  بالمنشآت الخدمية المختلفة للتحقيق وإتخاذ اللازم قانوناً حيالهم لإعادة الإنضباط في العمل و تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

أكد محافظ الشرقية على ضرورة الإستمرار بتكثيف أعمال لجان المتابعة و المرور المُفاجيء على المنشآت الخدمية لتحقيق الإنضباط في منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ومت جانبه قام عبده سالم مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام بتشكيل عدة لجان من إدارة المتابعة الميدانية للمرورعلى المنشآت الخدمية بأبو كبير لمتابعة سير إنتظام العاملين بها والتأكد من إلتزامهم بمواعيد العمل المحددة وأسفرت أعمال اللجان عن رصد عدم  تواجد ٢ من العاملين بمقر الوحدة المحلية بقرية طوخ القراموص التابعة لرئاسة مركز ومدينة أبو كبير وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل.

وعدم تواجد ٥ من العاملين بمقر الوحدة البيطرية بقرية طوخ القراموص التابعة لرئاسة مركز ومدينة أبو كبير وتم التسديد  قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل .

بالاضافة الي عدم تواجد ٢ من العاملين بمقر جمعية طوخ القراموص للإصلاح الزراعي التابعة لمنطقة أبو كبير للإصلاح الزراعي وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل.

وقرر محافظ الشرقية إحالة العاملين غير الملتزمين للتحقيق في المخالفات الواردة بالتقرير لإتخاذ ما يلزم قانوناً حيالهم.

أبو كبير إدارة المتابعة الميدانية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية محافظ الشرقية تحسين مستوى الأداء