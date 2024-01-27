ads
السبت 27 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

صور.. أعمال الموجة 22 لإزالة التعديات بالغربية جاهزة للانطلاق

اصطفاف المعدات
اصطفاف المعدات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اصطفاف معدات الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والمديريات الخدمية؛ استعدادا لبدء تنفيذ أعمال الموجة 22 لإزالة التعديات بنطاق المحافظة اعتبارا من اليوم.

وأكد المحافظ أنه تم الإعداد الجيد والمحكم والتأكد من عمل كافة المعدات بالكفاءة المطلوبة حيث تم رفع كفاءة وصيانة المعدات لتنفيذ أعمال الموجة 22 لإزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية على أكمل وجه بنطاق المحافظة.

وشدد المحافظ على ضرورة التنسيق والتعاون التام بين أجهزة المحافظة وجهات الولاية ومديرية أمن الغربية لتنفيذ جميع الإزالات على أكمل وجه بنطاق المحافظة وعدم التهاون مع المخالفين.

IMG-20240127-WA0051
IMG-20240127-WA0051
IMG-20240127-WA0050
IMG-20240127-WA0050
IMG-20240127-WA0049
IMG-20240127-WA0049
IMG-20240127-WA0036
IMG-20240127-WA0036
IMG-20240127-WA0016
IMG-20240127-WA0016
IMG-20240127-WA0034
IMG-20240127-WA0034
IMG-20240127-WA0023
IMG-20240127-WA0023
IMG-20240127-WA0022
IMG-20240127-WA0022
ازالة التعديات إزالة التعديات على أراضي الدولة الأراضي الزراعية الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية