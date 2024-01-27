المطران عطا الله حنا: مطلبنا الاساسي هو وقف الحرب على القطاع

استقبل المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، صباح هذا اليوم وفدا كنسيا من المانيا، الذين وصلوا في زيارة تضامنية مع شعبنا وكذلك بمناسبة أسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيين.

وقد استقبلهم “حنا” في كنيسة القيامة مرحبا بزيارتهم حيث وضعهم في صورة ما يتعرض له شعبنا الفلسطيني وخاصة في ظل الحرب والعدوان على غزة.

وقال “حنا” بأن الفلسطينيين مستهدفين في كل فلسطين وخاصة في مدينة القدس وما يحدث حاليا في غزة انما هي مأساة إنسانية بكل ما تعنيه الكلمة من معاني، حيث ان هنالك استهدافا للمدنيين وتدميرا ممنهجا للبنية التحتية ولكل الأبنية والمعالم في غزة.

وأضاف “حنا” خلال تصريحاته التي نشرها منذ قليل عبر صفحته الشخصية علي شبكة التواصل الاجتماعي فيس بوك، بانها جريمة يجب ان يتم استنكارها ورفضها في كل مكان في هذا العالم ونحن نطالبكم بأن تقوموا بدوركم المأمول في الضغط على القيادات السياسية في بلدكم وفي أوروبا عامة من اجل ان تكون مواقف الحكام السياسيين اكثر عدلا وإنسانية وانصافا وانحيازا لقضايا العدالة والحرية والكرامة الإنسانية.

وأكد “حنا”، انهم ليس دعاة حروب وعنف وقتل وامتهان للكرامة الإنسانية بل دعاة رحمة ومحبة واخوة وانحياز للإنسان حيث ان البشر جميعا خلقهم الله لكي يعيشوا أحرارا ولكي تصان كرامتهم وحقوقهم وليس لكي يعيشوا في ظل القمع والظلم والاستبداد والحروب وآلة الموت والدمار.

وأكد “ حنا” أنه يجب الضغط وبكل الاتجاهات من اجل وقف آلة الموت والدمار والخراب في غزة.