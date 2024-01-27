اليوم.. أنجولا توجه ناميبيا في افتتاح دور الـ 16 بكان 2023

تنطلق مواجهات دور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، بمواجهة المنتخب الأنجولي ونظيره الناميبي، في المباراة التي تنطلق في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب السلام.

ويعود المنتخب الأنجولي للظهور في الدور ربع النهائي، بعد غياب عام، منذ آخر ظهور في النسخة التي استضافتها عام 2010، وخرجت من الدور ذاته بعد الخسارة بهدف أمام غانا.

وحجز المنتخب الأنجولي بطاقة العبور لدور الـ16، بعد صدارة المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، حيث افتتاح كان 2023 بالتعادل أمام الجزائر بهدف، وفي مبارة الجولة الثانية حقق االمنتخب الأنجولي فوزًا بثلاثة أهداف مقابل هدفين أمام نظيره الموريتاني، واختتم دور المجموعات بالفوز على بوركينا فاسو بهدفين دون رد.

ويتقمص كريستوفاو مابلولو، مهاجم الاتحاد السكندري، دور البطولة مع منتخب الغزلان السوداء، بعد تسجيل هدف التعادل أمام الجزائر في مباراة الجولة الأولى، وتمهيد الطريق لصدارة المجموعة بهدف التقدم أمام بوركيتا فاسو، قبل أن يضيف امبروزيني سالفادور، الهدف الثاني مع الدقائق الأخيرة من غمر اللقاء.

ويتفوق المنتخب الأنجولي على نظيره الناميبي، من ناحية القيمة السوقية، والتي تبلغ للاعبي الغزلان السوداء 22.25 مليون يورو، مقابل 6.35 مليون يورو للاعبي المنتخب الناميبي.

على الجهة الأخرى حقق منتخب ناميبيا، إنجازًا لأول مرة في تاريخه، بالتأهل إلى دور الـ16، بعد تحقيق فوز مفاجيء على نظيره التونسي بهدف في مباراة الجولة الأولى، والسقوط برباعية دون رد في مباراة الجولة الثانية، والتعادل سليبًا أمام مالي في ختام دور المجموعات، ليتأهل إلى ربع النهائي في المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

ويلتقي المنتخب الأنجولي مع نظيره الناميبي للمرة الثانية في بطولة كأس الأمم الأفريقية، بعد المواجهة السابقة التي جمعت المنتخبين، في نسخة 1998، وانتهت بالتعادل الإيجابي بثلاثية أهداف لكل فريق، وتعود آخر مواجهة بين المنتخبين لعام 2009، في مباراة ودية انتهت بالتعادل السلبي.