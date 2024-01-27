تداول 18 ألف طن و1205شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر





أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 18000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1205 شاحنة و590 سيارة حيث شملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، 649 شاحنة و560 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 13000 طن بضائع، 556 شاحنة و30 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين دليلة والحرية1 ومغادرة السفينة بوسيدون اكسبريس بينما استقبل الميناء بالأمس السفينتين امل وبوسيدون اكسبريس وغادرت ثلاث سفن وهي دليلة، الحرية1 وامل، كما تم تداول 3710 طن بضائع و430 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفن الاربع وهي اور، ايلة، كوين نفرتيتي وبريدج. كما استقبل ميناء بورتوفيق السفينة SEA WAVE1 وعلي متنها 425 سيارة بوزن 850 طن قادمة من جدة.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2070 راكب بموانيها.

