بالفيديو.. صباح الخير يا مصر يحيي ذكرى ميلاد الراحل هشام سليم

أحيى برنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" ذكرى ميلاد الفنان الراحل هشام سليم، والذي ولد في السابع والعشرين من يناير عام 1958.

وعرض البرنامج، تقريرًا تليفزيونيًا بعنوان "في ذكرى ميلاده.. محطات فنية في حياة الفنان الراحل هشام سليم"، الذي ظهرت موهبته التمثيلية منذ الصغر وتخرج في معهد السياحة والفنادق كما قام بدراسات حرة في الأكاديمية الملكية بالعاصمة البريطانية لندن.

وكانت التجربة الأولى للراحل هشام سليم، مع نجمة مصر والوطن العربي فاتن حمامة في فيلم امبراطورية ميم وقت أن كان عمره 14 عاما، ثم أعاد الوقوف أمامها في عمله الثاني "أريد حلا" الذي ساهم في تغيير أحد قوانين الأحوال الشخصية.

وتألق هشام سليم في تجربته السينمائية الثالثة من خلال أحد أبرز الأفلام بتاريخ السينما المصرية وهو عودة الابن الضال مع المخرج يوسف شاهين، ومن الأعمال الدرامية التي شارك فيها هشام سليم "الراية البيضاء" و"ليالي الحلمية" و"أرابيسك" و"هوانم جاردن سيتي" و"امرأة من زمن الحب" وآخر الأعمال الدرامية التي شارك فيها مسلسل هجمة مرتدة عام 2021 مع الفنان الراحل أحمد عز.