موانئ البحر الأحمر تشهد تداول 6.4 مليون طن بضائع خلال 2023 بنسبة زيادة 7%

حققت موانئ البحر الأحمر تداول 6 ملايين و440 ألف طن بضائع عامة بموانئ الهيئة خلال عام 2023 بنسبة زيادة 7% عن العام الماضي 2022، حيث سجلت الصادرات تفوقا ملحوظا بكمية تداول 4 ملايين و212 ألف طن بنسبة زيادة 24 % عن صادرات العام الماضى2022.

كما حققت زيادة بنسبة 89 % عن الواردات خلال نفس الفترة التي سجلت 2 مليون و228 ألف طن.

وشهد ميناء سفاجا تداول 4 ملايين و602 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 5% عن العام الماضي بكمية وارد مليون و891 ألف طن وصادر 2 مليون و711 ألف طن.

بينما شهد ميناء السويس تداول 266 ألف طن بنسبة زيادة 97 % عن العام الماضي بكمية وارد 63 ألف طن وصادر 203 آلاف طن بضائع، فيما شهد ميناء نويبع تداول 699 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 24 % عن العام الماضي بكمية وارد 176 ألف طن وصادر 523 ألف طن بضائع، وشهد ميناء الحمراوين تصدير 775 ألف طن فوسفات.

ووجه اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس الهيئة بتقديم كافة التسهيلات لأعمال الصادرات والواردات وتنشيط حركة تداول شاحنات البضائع وتوفير كافة الخدمات للسفن المتراكية على الأرصفة، مشيرا الى أن زيادة الصادرات عن الواردات بموانئ الهيئة.

يأتي ذلك نتيجة لاهتمام القيادة السياسية بتطوير الموانئ المصرية وربطها بمناطق التنمية بالمحافظات من خلال شبكة الطرق التي تربط المحافظات بالموانئ الرئيسية وكذا اعمال التطوير التي تمت بموانئ الهيئة وزيادة مساحتها وانشاء الساحات وتطوير منظومة العمل بالموانئ بالتنسيق مع اعضاء المجتمع المينائى وقيام الهيئة بتقديم كافة التسهيلات للشركات الملاحية لجذب المزيد من الخطوط الملاحية.