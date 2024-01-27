ads
السبت 27 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

القائمة الكاملة لجوائز مهرجان صندانس السينمائي 2024

مهرجان صندانس السينمائي
مهرجان صندانس السينمائي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كشف مهرجان صندانس السينمائي، الحدث السينمائي الأبرز في أمريكا الشمالية، الذي يقام خلال الفترة من 18 إلى 28 يناير الجاري، عن قائمة جوائزه السنوية للأفلام.

وفيما يلي القائمة الكاملة لجوائز مهرجان صندانس السينمائي لعام 2024:
 

مسابقة الدراما الأمريكية

جائزة لجنة التحكيم الكبرى
In the Summers

جائزة الجمهور
Didi

جائزة الإخراج
In the Summers

جائزة السيناريو
A Real Pain

جائزة التمثيل

نيكو باركر عن فيلم “Suncoast

جائزة لجنة التحكيم الخاصة لأفضل طاقم عمل جماعي
Didi

 

مسابقة الأفلام الوثائقية الأمريكية

جائزة لجنة التحكيم الكبرى
Porcelain War

جائزة الجمهور
Daughters

جائزة الإخراج
Sugarcane

 

مسابقة الدراما العالمية

جائزة لجنة التحكيم الكبرى
Sujo
جائزة الجمهور
Girls Will Be Girls

جائزة الإخراج
In the Land of Brothers

جائزة التمثيل
بريتي بانيجراهي عن فيلم “Girls Will Be Girls

 

جوائز الأفلام الوثائقية العالمية

جائزة لجنة التحكيم الكبرى
A New Kind of Wilderness

جائزة الجمهور
Ibelin

جائزة الإخراج
Ibelin

مهرجان صندانس السينمائي جوائز مهرجان صندانس السينمائي لعام 2024