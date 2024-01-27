القائمة الكاملة لجوائز مهرجان صندانس السينمائي 2024

كشف مهرجان صندانس السينمائي، الحدث السينمائي الأبرز في أمريكا الشمالية، الذي يقام خلال الفترة من 18 إلى 28 يناير الجاري، عن قائمة جوائزه السنوية للأفلام.
وفيما يلي القائمة الكاملة لجوائز مهرجان صندانس السينمائي لعام 2024:
مسابقة الدراما الأمريكية
جائزة لجنة التحكيم الكبرى
In the Summers
جائزة الجمهور
Didi
جائزة الإخراج
In the Summers
جائزة السيناريو
A Real Pain
جائزة التمثيل
نيكو باركر عن فيلم “Suncoast”
جائزة لجنة التحكيم الخاصة لأفضل طاقم عمل جماعي
Didi
مسابقة الأفلام الوثائقية الأمريكية
جائزة لجنة التحكيم الكبرى
Porcelain War
جائزة الجمهور
Daughters
جائزة الإخراج
Sugarcane
مسابقة الدراما العالمية
جائزة لجنة التحكيم الكبرى
Sujo
جائزة الجمهور
Girls Will Be Girls
جائزة الإخراج
In the Land of Brothers
جائزة التمثيل
بريتي بانيجراهي عن فيلم “Girls Will Be Girls”
جوائز الأفلام الوثائقية العالمية
جائزة لجنة التحكيم الكبرى
A New Kind of Wilderness
جائزة الجمهور
Ibelin
جائزة الإخراج
Ibelin