القائمة الكاملة لجوائز مهرجان صندانس السينمائي 2024

كشف مهرجان صندانس السينمائي، الحدث السينمائي الأبرز في أمريكا الشمالية، الذي يقام خلال الفترة من 18 إلى 28 يناير الجاري، عن قائمة جوائزه السنوية للأفلام.

وفيما يلي القائمة الكاملة لجوائز مهرجان صندانس السينمائي لعام 2024:



مسابقة الدراما الأمريكية



جائزة لجنة التحكيم الكبرى

In the Summers

جائزة الجمهور

Didi

جائزة الإخراج

In the Summers

جائزة السيناريو

A Real Pain

جائزة التمثيل

نيكو باركر عن فيلم “Suncoast”

جائزة لجنة التحكيم الخاصة لأفضل طاقم عمل جماعي

Didi

مسابقة الأفلام الوثائقية الأمريكية



جائزة لجنة التحكيم الكبرى

Porcelain War

جائزة الجمهور

Daughters

جائزة الإخراج

Sugarcane

مسابقة الدراما العالمية



جائزة لجنة التحكيم الكبرى

Sujo

جائزة الجمهور

Girls Will Be Girls

جائزة الإخراج

In the Land of Brothers

جائزة التمثيل

بريتي بانيجراهي عن فيلم “Girls Will Be Girls”

جوائز الأفلام الوثائقية العالمية



جائزة لجنة التحكيم الكبرى

A New Kind of Wilderness

جائزة الجمهور

Ibelin

جائزة الإخراج

Ibelin