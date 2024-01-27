الجارديان: على الدول التي تحترم القانون الدولي ضمان تنفيذ إسرائيل لقرار "العدل الدولية"

أكدت صحيفة "الجارديان" البريطانية في مقال افتتاحي أنه يجب على الدول التي تحترم القانون الدولي العمل على ضمان تنفيذ إسرائيل لقرار محكمة العدل الدولية الذي صدر أمس الجمعة بشأن الحرب التي تشنها إسرائيل في قطاع غزة ضد الفلسطينيين.

وأضافت الصحيفة أنه من المفارقة بمكان أنه بعد مرور 75 عاما على أحداث الهولوكوست تقف إسرائيل اليوم مدانة أمام محكمة العدل الدولية بتهمة القتل العمد للفلسطينيين بشكل كلي أو جزئي، موضحة أن المئات من الفلسطينيين، معظمهم من النساء والأطفال، يلقون حتفهم يوميا جراء القصف الإسرائيلي لقطاع غزة مما جعل معدلات القتل في القطاع حاليا هي الأسوء على مدار القرن الحالي.

وتشير الصحيفة إلى أن دولة جنوب أفريقيا كانت قد حركت دعوى قضائية في محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة خلال الحرب التي شنتها هناك منذ السابع من أكتوبر الماضي، موضحة أن المحكمة أعلنت أمس الجمعة في قرار تاريخي أنها وجدت أن بعض اتهامات جنوب أفريقيا ضد إسرائيل يقع في نطاق ميثاق منع الإبادة الجماعية.

وتضيف الصحيفة أنه على الرغم من أن قرار المحكمة قد يصيب البعض بالإحباط لأنه لم ينص صراحة على وقف إطلاق النار في غزة، إلا أنه تناول نقاط أخرى إيجابية منها مطالبة إسرائيل بالكف عن ارتكاب أي ممارسات تشكل إبادة جماعية ضد الفلسطينيين أو التحريض عليها وضرورة الحفاظ على حياة المدنيين الفلسطينيين. ويوضح المقال أن إسرائيل باعتبارها من الدول الموقعة على اتفاقيات جنيف، أصبحت ملزمة بتنفيذ قرار المحكمة الدولية فورا.

ويلفت المقال في سياق متصل إلى ترحيب جنوب أفريقيا بقرار المحكمة والذي وصفته بأنه "انتصار حاسم للقانون الدولي".

ويوضح في نفس الوقت أن محكمة العدل الدولية ليس لديها الصلاحيات الكافية لضمان تنفيذ القرارات الصادرة عنها، مما يدعو دول العالم التي تحترم القانون الدولي أن تعمل على ضمان تنفيذ إسرائيل لقرار المحكمة الدولية وممارسة نفوذها في هذا الخصوص على ضوء الأوضاع المأساوية التي يعاني منها سكان قطاع غزة والتي تستحق بذل المزيد من الجهد من أجل التخفيف من تلك المعاناة.