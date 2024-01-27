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السبت 27 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

انطلاق أعمال الموجة 22 لإزالة التعديات بالغربية (صور)

اصطفاف المعدات
اصطفاف المعدات
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 شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اصطفاف معدات الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والمديريات الخدمية؛ استعدادا لبدء تنفيذ أعمال الموجة 22 لإزالة التعديات بنطاق المحافظة اعتبارا من اليوم السبت.

وأكد المحافظ أنه تم الإعداد الجيد والمحكم والتأكد من عمل كافة المعدات بالكفاءة المطلوبة، حيث تم رفع كفاءة وصيانة المعدات لتنفيذ أعمال الموجة 22 لإزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية على أكمل وجه بنطاق المحافظة.

وشدد المحافظ على ضرورة التنسيق والتعاون التام بين أجهزة المحافظة وجهات الولاية ومديرية أمن الغربية لتنفيذ جميع الإزالات على أكمل وجه بنطاق المحافظة وعدم التهاون مع المخالفين.

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IMG-20240127-WA0015
إزالة التعديات على الاراضي الزراعية إزالة التعديات على أراضي الدولة التعديات على ألاراضى الزراعي