خبير: قرار محكمة العدل ضد إسرائيل يحقق توصيات السيسي في قمة القاهرة للسلام (فيديو)

قال الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، إنه بعد قرار محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، العالم يقف الآن أمام حكم القانون، موضحا أن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة القاهرة للسلام يتحقق بقرار محكمة العدل الدولية، الذي يدعم وقف إطلاق النار.

وأضاف “سنجر” في حواره عبر سكايب، لبرنامج “هذا الصباح” على فضائية “إكسترا نيوز” اليوم السبت، أن تعليقات دولة الاحتلال الإسرائيلي على قرار محكمة العدل الدولية بوقف إطلاق النار غريبة، فهم يقولون إن محكمة العدل الدولية لم تلزمهم بالوقف الفوري لإطلاق النار، بالرغم من أنهم حصدو أرواح الفلسطنيين بدم بارد، فنحن نتحدث عن أكثر من 60 ألف مصاب فلسطيني وأكثر من 25 ألف شهيد نصفهم من الأطفال.

وتابع، أن توسيع الحرب والصراع بمنطقة الشرق الأوسط يهدد التجارة الدولية في البحر الأحمر، وتأثيره الكبير على قناة السويس ودخلها والتأثير على التجارة الدولية بالعالم، في ظل ظروف اقتصادية صعبة، فدولة الاحتلال الإسرائيلي تتصرف بجنون وعدم فهم للتصعيدات التي من الممكن أن تحدث في المنطقة.

وأردف، خبير السياسات الدولية، أن الدعم المصري والمساعدات التي دخلت لقطاع غزة شهدت عليها الأمم المتحدة، حينما زار مسئولوها مطار العريش ومعبر رفح، وكانوا شهود عيان على الجهود المصرية.