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السبت 27 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

أوكرانيا: قوات الدفاع الجوي تسقط أربع طائرات روسية بدون طيار من طراز "شاهد"

طائرات بدون طيار
طائرات بدون طيار
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أعلن سلاح الجو الأوكراني اليوم /السبت/ أن قوات الدفاع الجوي الأوكرانية أسقطت جميع الطائرات بدون طيار الهجومية الأربع من طراز "شاهد 136/131" التي أطلقها روسيا في مهمات قتالية فوق سماء البلاد الليلة الماضية. 

وذكر سلاح الجو الأوكراني - في بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية - أن الجيش الروسي هاجم أوكرانيا بأربع طائرات بدون طيار من طراز شاهد (136/131) من الاتجاه الجنوبي الشرقي بالتحديد من منطقة "بريمورسكو-أختارسك" بروسيا.. مضيفا أن تم تدمير الأربع طائرات في منطقة "كيروفوهراد". 

ومن ناحية أخرى.. أوضحت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية - في منشور على "فيسبوك" - أن الجيش الروسي هاجم صباح اليوم البنية التحتية المدنية في "سلوفيانسك" بمنطقة دونيتسك بصاروخ باليستي من طراز "إسكندر"، مشيرة إلى أنه لم يتم تسجيل أي إصابات حتى الآن.

أوكرانيا روسيا كيروفوهراد