كأس أفريقيا 2023.. ناميبيا تصارع أنجولا في دور الـ16 بالكان

يبحث منتخب ناميبيا عن مواصلة المغامرة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، عندما يواجه نظيره أنجولا مساء اليوم السبت في السابعة مساء على ملعب “السلام” في كوت ديفوار بدور الـ16 من “كان 2023”.

وكان منتخب ناميبيا الملقب بـ"المحاربون الشجعان" حقق مفاجأة من العيار الثقيل بالتأهل للمرة الأولى في تاريخه لدور الـ16 ضمن افضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث في البطولة عن المجموعة الخامسة عقب الفوز في الجولة الأولى على تونس والهزيمة من جنوب أفريقيا والتعادل مالي في الجولة الأخيرة.

في المقابل تصدر منتخب أنجولا “الغزلان” المجموعة الرباعة بعدما حققت الفوز على موريتانيا وبوركينا فاسو وتعادلت مع الجزائر في رحلة الذهاب بعيدا في “كان 2023”.

وستكون هذه المباراة الثانية بين منتخبي أنجولار وناميبيا في أمم أفريقيا وسبق أن التقيا في دور المجموعات عام 1998 في بوركينا فاسو، وانتهى اللقاء بالتعادل 3-3.

ويشارك منتخب أنجولا في أمم أفريقيا للمرة التاسعة، بينما يتواجد منتخب ناميبيا في البطولة الأفريقية للمرة الرابعة