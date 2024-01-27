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السبت 27 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الجريدة الرسمية تنشر القرار الجمهوري بالموافقة على اتفاقية تأسيس شركة إفريقيا 50

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم السبت، القرار الجمهوري رقم 474 لسنة 2023 بشأن الموافقة على تأسيس شركة إفريقيا 50 لتطوير المشروعات وانضمام مصر إلى الاتفاقية.

جاء القرار بعد الإطلاع على نص المادة 151 من الدستور، وموافقة مجلس الوزراء، حيث قرر مادة واحدة ونصها: الموافقة على اتفاقية تأسيس شركة إفريقيا 50 لتطوير المشروعات وانضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية مع التحفظ بشرط التصديق.

وبدورها وجهت وزارة الخارجية بنشر القرار في الجريدة الرسمية بشأن الموافقة على اتفاقيتي تأسيس شركة إفريقيا 50 لتطوير المشروعات وشركة إفريقيا 50 لتمويل المشروعات وانضمام جمهورية مصر إلى الاتفاقيتين.

الجريدة الرسمية قرار جمهوري الرئيس عبد الفتاح السيسي