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السبت 27 يناير 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الطقس السيئ.. توقف حركة الصيد مؤقتا في بوغاز عزبة البرج بدمياط

امطار دمياط
امطار دمياط
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تسببت موجة الطقس السيئ التي تشهدها محافظة دمياط، اليوم السبت، في توقف حركة الصيد نسبيا في بوغاز عزبة البرج في محافظة دمياط، حيث تسببت الأمطار في عدم مقدرة المراكب والسفن على الخروج والعودة .
يذكر ان مدينة عزبة البرج في دمياط تضم ثلثي أسطول الصيد المصري .

وشهدت محافظة دمياط لليوم الثاني على التوالي هطول أمطار غزيرة، خاصة مدن رأس البر، وعزبة البرج، ودمياط الجديدة، وقرية جمصة البلد، إضافة إلى بعض قرى دمياط ومدينة عزبة البرج في دمياط ضمن ما يسمى بـ"نوة الكرم"، والتي تستمر اكثر من ٣ أيام بحسب توقعات الطقس .

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