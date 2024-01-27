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السبت 27 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

لا دولة فوق القانون.. أبرز ردود الأفعال على قرار محكمة العدل الدولية بشأن إسرائيل وغزة (فيديو)

محكمة العدل الدولية
محكمة العدل الدولية
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رصدت قناة "القاهرة الإخبارية"، ردود الفعل على الحكم الصادر من محكمة العدل الدولية الصادر في القضية التي أقامتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، من خلال إنفوجراف، عرضته على النحو التالي: 

  • أعربت مصر عن تطلعها لأن تطالب محكمة العدل الدولية إسرائيل بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة.
  • أكدت السلطة الفلسطينية، أن القرار يذكر العالم بأنه لا دولة فوق القانون، فيما اعتبرت الخارجية الفلسطينية أن المحكمة انحازت للإنسانية والقانون الدولي.
  • قال رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، إنه على إسرائيل الانصياع لقرارات المحكمة، كما قالت حكومة جنوب أفريقيا، أن قرار "العدل الدولية" يعد انتصار حاسم لسيادة القانون.
  • أكدت ناليدي باندور، وزيرة خارجية جنوب إفريقيا، أنه يجب وقف إطلاق النار كي ينجح القرار.
  • توقع الاتحاد الأوروبي تنفيذا كاملا وفوريا وفعالًا لقرارات العدل الدولية بشأن غزة.
  • طالبت ستيفانيا أسكاري نائبة بالبرلمان الإيطالي بالضغط الدولي، فيما اعتبر عضو بفريق المحامين الدوليين، أن القرار يعزز مشروعية القضية الفلسطينية.
  • قالت الخارجية الأمريكية، إن القرار يتوافق مع وجهة نظرهم بأحقية إسرائيل في اتخاذ إجراءات لضمان عدم تكرار هجمات 7 أكتوبر
  • رحبت إسبانيا بقرار محكمة العدل الدولية وطالبت الأطراف بتطبيق الإجراءات المؤقتة.
محكمة العدل الدولية جنوب أفريقيا إسرائيل غزة السلطة الفلسطينية