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السبت 27 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

أوكرانيا: روسيا تحتفظ بـ 9 سفن حربية في البحر الأسود والمتوسط وآزوف

الحرب الاوكرانيه
الحرب الاوكرانيه
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أعلنت القوات البحرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية اليوم /السبت/ أن روسيا تحتفظ بست سفن حربية في البحر الأسود، من بينها أربع حاملات صواريخ "كاليبر"، على متنها 22 صاروخا.

وأضافت القوات البحرية - حسبما ذكرت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية - "أن روسيا تحتفظ اليوم بست سفن حربية في البحر الأسود منها أربع حاملات صواريخ كاليبر على متنها 22 صاروخا، وتوجد سفينة حربية واحدة أخرى في بحر آزوف".. موضحة أن روسيا تحتفظ أيضا بسفينتين في البحر المتوسط.

وبحسب "يوكرين فورم"، يتكون التشكيل القتالي لأسطول البحر الأسود الروسي من 30 سفينة، عشر منها حاملات صواريخ، فيما يحتفظ الجيش الروسي في شبه جزيرة القرم بـ80 سفينة من مختلف الأنواع.

البحر الأسود روسيا صواريخ كاليبر