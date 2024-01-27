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السبت 27 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مصرع عامل أثناء تصنيعه ألعابا نارية بالفيوم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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لقي عامل مصرعه، أثر وقوع إنفجار خلال قيامه بتصنيع ألعاب نارية "بومب وصواريخ" بمنزله بقرية النزلة، التابعة لمركز الشواشنة، بمحافظة الفيوم، وتم نقل الجثة إلى مستشفى أبشواي المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، تلقت بلاغا بوقوع حادث مصرع عامل خلال قيامه بتصنيع الألعاب النارية، بمنزلة بقرية النزلة وحدوث إنفجار الألعاب بالمنزل، وعلى الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف.

وتبين مصرع عامل وأصابة آخر بحروق، وتم نقل الجثة والمصاب، إلى مستشفى أبشواي المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخذوا النيابة التي تولت التحقيق..

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