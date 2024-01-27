في اليوم الـ113 على التوالي.. شهداء وجرحى في قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على غزة

استشهد عشرات الفلسطينيين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وأصيب آخرون اليوم /السبت/ جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، في اليوم الـ113 من العدوان الذي بدأ في السابع من شهر أكتوبر الماضي.

وأفادت مصادر طبية بوصول شهداء وجرحى إلى مستشفى شهداء الأقصى؛ إثر قصف الاحتلال عدّة منازل في دير البلح وسط القطاع.. مشيرة إلى استشهاد 9 أشخاص، بينهم نساء، جراء قصف الاحتلال منازل في خان يونس.

وفجر اليوم، استشهد مواطنان، وأصيب آخرون، جراء قصف الاحتلال منزلا في حي "الجنينة" شرق رفح، جنوب قطاع غزة.. واستهدفت طائرات الاحتلال أرضًا زراعية في محيط شركة الكهرباء في مخيم النصيرات، وسط القطاع.

وحسب المصادر ذاتها، ارتقى 28 شخصًا، وأصيب آخرون، جراء القصف المتواصل على خان يونس خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة الشهداء في القطاع منذ بدء العدوان إلى أكثر من 26 ألف شهيد، ونحو 64 ألف مُصاب، وآلاف المفقودين، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى الدمار الهائل والكارثة الإنسانية غير مسبوقة.