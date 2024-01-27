نسبة التنفيذ 52%.. محافظ أسوان يوجه بإنهاء مشروعات الرصف بالمدن والقرى

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، مديرية الطرق بالتنسيق العرضى المستمر مع كافة الجهات المعنية لإنهاء أعمال الرصف والتطوير الجارية بالطرق الرئيسية والداخلية بمختلف المدن والمراكز، وأيضاً داخل القرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " .

وأكد المحافظ، أهمية قيام كل جهة بنهو مشروعاتها وفقاً للبرامج الزمنية المحددة لها ، ليعقب ذلك دخول عمليات الرصف ووضع اللمسات الجمالية فى كل موقع ليجنى مواطني المحافظة ثمار الجهود والإنجازات على أرض الواقع .

جاء ذلك إستكمالاً للجهود المتواصلة التى تنفذها الأجهزة المعنية بمحافظة أسوان سواء المتعلقة بالخطة الإستثمارية أو المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة " .

من جانبه، أوضح المهندس أحمد الملوانى مدير عام الطرق والنقل بالمحافظة بأنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان يتم العمل على قدم وساق لنهو الأعمال المدرجة ضمن الخطة الإستثمارية للرصف للعام المالى الحالى 2023/2024 ، والتى يصل إجمالى أطوالها إلى 50 كم ، وبإعتمادات 131.5 مليون جنيه ، وبنسبة تنفيذ وصلت إلى 52 % حيث جارى إستكمال أعمال الرصف للشوارع الرئيسية والداخلية بمنطقة الصداقة الجديدة.

وأوضح أنه بالتوازى مع ذلك يتم تنفيذ أعمال الرصف بالمواقع المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ، ومن بينها موقف الشيخ عامر بإدفو ، والذى يأتى ضمن 4 مواقف وهى الغنيمية بإدفو ، ورؤوف والكفور بكوم أمبو بإجمالى 43 ألف متر مسطح ، وبتكلفة 11.2 مليون جنيه .



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