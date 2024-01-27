برق ورعد وأمطار غزيرة.. تحذير لأهالي غزة من كتل هوائية قطبية

قال الراصد الجوي الفلسطيني ليث العلامي، عبر صفحته الرسمية بموقع فيس بوك، إن فلسطين تتأثر حاليًا بمنخفض جوي جديد مصحوب بكتلة هوائية أكثر برودة، وتهطل الأمطار فوق معظم المناطق بما فيها قطاع غزة، تكون غزيرة ويصاحبها الرعد والبرق، مع وجود رياح نشطة وقوية، حتى مساء غدًا الأحد.

وحذر العلامي، أهالي قطاع غزة، خاصة جنوب القطاع من فرص هطول الأمطار بشكل كثيف مع شدة برودة الطقس، داعيًا إياهم بمحاولة اتخاذ أي تدابير ممكنة لحماية ذويهم وأطفالهم في المخيمات، مشيرًا إلى أنه ستكون للأسف هناك كتلة هوائية قطبية شديدة البرودة منتصف الأسبوع الجاري وبالتالي يزداد معها نشاط الرياح وهطول الأمطار.

كما تُشير صور الأقمار الصناعية و الرادار إلى دخول الجبهة الهوائية الباردة والماطرة السواحل الوسطى والجنوبية (بما فيها قطاع غزة)، وانتشرت الأمطار كذلك نحو وسط الضفة وأجزاء من جنوبها (حتى بيت لحم) بحيث يُتوقع قريباً وخاصة مع هذه الليلة أن تَعم مُختلف محافظات الوطن ، لتستمر تأثيرات المنخفض الجوي.

يذكر أنه منذ مُنتصف الليلة الماضية وحتى فجر اليوم هَطلت الأمطار بغزارة فوق أجزاء واسعة من قطاع غزة وأدت لحدوث أضرار كبيرة في خيام النازحين.