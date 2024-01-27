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السبت 27 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 381 ألفا و370 جنديا منذ بدء العملية العسكرية

الحرب الاوكرانيه
الحرب الاوكرانيه
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أعلن الجيش الأوكراني، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 381 ألفا و370 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير عام 2022.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية - حسبما أوردته وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية اليوم /السبت/ - "أنه خلال هذه الفترة.. خسرت روسيا أيضا 6 آلاف و271 دبابة، و11 ألفا و652 من المركبات المدرعة، و9 آلاف و85 من النظم المدفعية، و972 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و660 من أنظمة الدفاع الجوي، و331 طائرة مقاتلة، و324 مروحية، و23 سفينة حربية، فضلا عن 1433 من المعدات الخاصة، و7 آلاف و37 طائرة مسيرة، وغواصة واحدة".

الجيش الأوكراني الجنود الروس