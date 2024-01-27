أسعار الدولار فى البنوك اليوم السبت

السبت 27/يناير/2024 - 09:04 ص

واصل سعر صرف الدولار الأمريكي استقراره أمام الجنيه بداية تعاملات اليوم السبت 27 يناير 2024 في البنوك، تزامنا مع قرب اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري لتحديد مصير أسعار الفائدة والمقرر انعقاده في مطلع فبراير المقبل.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وسجل سعر دولار البنك المركزي نحو 30.83 جنيه للشراء، 30.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

عرض البنك التجاري الدولي سعر الدولار بقيمة 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي

سجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.