اختراع التلفاز وقيام مملكة الحجاز.. أحداث مهمة في ذاكرة 27 يناير

منذ قرون وحتى العصر الحديث، تمتلئ صفحات التاريخ بالأحداث التي وقعت في مثل هذا اليوم، السابع والعشرون من يناير، وفي السطور التالية، نستعرض مجموعة من الأحداث المهمة والمميزة التي شهدتها العديد من دول العالم في مثل هذا اليوم..

1832 - إنطلاق مقاومة الأمير عبد القادر ضد الاحتلال الفرنسي للجزائر.

1926 - الإنجليزي جون بيرد يخترع التلفاز.

1927 - الإعلان عن قيام مملكة الحجاز ونجد في الجزيرة العربية.

1967 - احتراق حجرة قيادة المركبة أبولو مما أدى لمقتل رواد الفضاء الثلاث المتواجدين على متنها، خلال إجراءات التدريبات على المهمة أبولو 11.

1999 - كشف النقاب عن تخطيط أحد ناشطي اليمين الإسرائيلي المتطرف حسب اعترافاته لتنفيذ عملية تفجير كبيرة تهدف إلى نسف المسجد الأقصى.

2003 - مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي يعلن في تقريره لمجلس الأمن إن فريق الوكالة لم يعثر حتى الآن على أي أنشطة نووية مشبوهة في العراق.

2016 - هيلدا هاين تصبح أول رئيسةٍ لجمهورية جزر مارشال، وأول رئيسة لدولة في أوقيانوسيا.

2017 - الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوقع أمرًا تنفيذيًا يحظر دخول مواطني سبعة بلدان ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة لأجل محدد، مما أثار احتجاجات وجدل قانوني.

2018 - تفجير سيَّارة إسعاف مُفخخة قُرب مبنىً تابع لِوزارة الداخليَّة في العاصمة الأفغانية كابُل يودي بحياة 102 من الأشخاص وجرح 196 آخرين.

2019 - مقتل 18 شخصًا على الأقل وإصابة 82 آخرين في تفجير بِكاتدرائية سيدة جبل الكرمل بجزيرة جولو في الفلبين.

أعياد ومناسبات

اليوم العالمي لإحياء ذكرى الهولوكوست.

ذكرى ضحايا النازية في بولندا.

عيد القديس سافا في صربيا.