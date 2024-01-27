فلسطين.. استشهاد مواطنين جراء قصف الاحتلال منزل في حي الجنينة شرق رفح

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم السبت، باستشهاد مواطنين فلسطينيين وإصابة آخرين جراء القصف الذي نفذه الاحتلال الإسرائيلي على منزل في حي الجنينة شرق رفح الفلسطينية، جنوب قطاع غزة.

ويستمر جيش الاحتلال في قصف مناطق متفرقة بقطاع غزة، فمنذ قليل، تجدد القصف المدفعي الإسرائيلي على محيط مستشفى ناصر الطبي في مدينة خان يونس جنوب القطاع، وأعلنت الصحة الفلسطينية، عن استشهاد شاب فلسطيني متأثرًا بإصابته على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات مع الاحتلال في قرية دير أبو ضعيف، شمال شرق مدينة جنين.

أمس الجمعة، أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية، عن استشهاد 6 مواطنين فلسطينيين على الأقل، وإصابة آخرين، في قصف نفذه الاحتلال الإسرائيلي على دير البلح وسط قطاع غزة.

وانقطعت الكهرباء تمامًا في مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس جنوب القطاع، ونفد الوقود في المستشفى، في ظل حصار مستمر وقصف متواصل على محيط المستشفى، فتزايد عدد الشهداء الفلسطينيين منذ السادس من أكتوبر الماضي حتى يوم الجمعة 26 يناير 2024 إلى أكثر من 26 ألف شهيد و64.500 جريح معظمهم حالات خطيرة.