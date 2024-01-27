مجلس الأمن يعقد اجتماعًا طارئًا يوم الأربعاء بشأن الحرب في غزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، اليوم السبت، أن مجلس الأمن الدولي سوف يعقد اجتماعًا طارئًا يوم الأربعاء المقبل بعد قرار محكمة العدل الدولية بشأن الحرب في غزة.

فرضت محكمة العدل الدولية، أمس الجمعة، على إسرائيل في جلسة النطق بالحكم الأولي في القضية المرفوعة من جنوب إفريقيا التي تدين فيها الجيش الإسرائيلي بتنفيذه الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وكانت الإجراءات المفروضة على إسرائيل تلزمها بوقف الإبادة الجماعية وكل ما يسبب ضرر بدني أو نفسي، بالإضافة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لضمان توفير الاحتياجات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة، وعدم إخفاء الأدلة حول ارتكاب جريمة الإبادة في غزة.

ووصفت صحيفة "الجارديان" حكم محكمة العدل الدولية بالتاريخي، وقالت أن الحكم يزيد من الضغط على إسرائيل، ويؤكد ضرورة الحفاظ على حياة المدنيين الفلسطينيين، ويؤيد أهمية وصول المساعدات الإنسانية التي يحتاجها المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة.