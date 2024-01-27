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السبت 27 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مسؤولان أمريكيان: من المتوقع أن يباشر"أوستن" عمله يوم الإثنين

لويد أوستن
لويد أوستن
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قال مسؤولان أمريكيان لوكالة أنباء "رويترز"، أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن من المتوقع أن يعود لمباشرة عمله في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" يوم الإثنين القادم.

وقالت نائبة المتحدث باسم البنتاجون سابرينا سينج، أمس الجمعة، أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن لم يعود للعمل حتى الآن بعد خروجه من المستشفى، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وأضافت سابرينا أنه في الوقت الذي يعود وزير الدفاع  للعمل فيه، سواء كان ذلك لمدة ساعة أو خمس دقائق يوميًا، فسوف نقوم بالإعلان عن هذا.

في وقت سابق أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، أن لويد أوستن غادر المركز الطبي العسكري بعد أسبوعين من العلاج من مضاعفات جراحة سرطان البروستات، وأوضحت الفحوصات الطبية أن وزير الدفاع تم اكتشاف إصابته بالسرطان مطلع ديسمبر الماضي وقد خضع لعملية جراحية في 22 ديسمبر الماضي.

مسؤولان أمريكيان لويد أوستن وزير الدفاع الأمريكي إصابته بالسرطان