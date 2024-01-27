فلسطين.. طائرات الاحتلال تقصف منزلًا شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت ، بأن طائرات الاحتلال الإسرائيلي نفذت قصف على منزل شرقي مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة.

كما أضافت، أن مدينة خان يونس شهدت، اليوم، اشتباكات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال، تبادل فيها الطرفان إطلاق النار، ونشبت الاشتباكات في عدة محاور داخل المدينة.

ومنذ قليل، تجددت المواجهات بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي في مدينة قلقيلية بالضفة الغربية، دون الإبلاغ عن إصابات أو اعتقالات حتى الآن.

يشار إلى أن الكهرباء انقطعت تمامًا في مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس جنوب القطاع، أمس الجمعة، ونفذ الوقود في المستشفى، في ظل حصار مستمر وقصف متواصل على محيط المستشفى، فتزايد عدد الشهداء الفلسطينيين منذ السادس من أكتوبر الماضي حتى يوم الجمعة 26 يناير 2024 إلى أكثر من 26 ألف شهيد و64.500 جريح معظمهم حالات خطيرة.