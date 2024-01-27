في ظل الإبادة الجماعية للفلسطينيين| الأمم المتحدة تُحيي اليوم الدولي للهولوكوست

تُحيي منظمة الأمم المتحدة في مثل هذا اليوم ٢٧ يناير من كل عام برنامج التوعية بشأن الهولوكوست وتم إنشاء المنظمة لهذا البرنامج من ١٥عامًا؛ للتوعية بالمحرقة التي تمت من سنوات طويلة بموجب قرار الجمعية العمومية لها رقم 60/7 ويهدف إلى تذكير العالم بالمنظور الذي توفره المحرقة فيما يتعلق بمنع الإبادة الجماعية في المستقبل وقد أنشأ البرنامج على مر السنين شبكة عالمية من الشركاء وقام بتطوير مبادرات متعددة الجوانب تشمل الموارد التعليمية وبرنامج التطوير المهني وسلسلة ملفات وحلقات نقاش ومعارض.

ومحرقة الهولوكوست وقعت خلال الحرب العالمية الثانية في حق 6 مليون يهودي أوروبي في ألمانيا على يد هتلر الزعيم النازي لألمانيا آنذاك وجرت عمليات الحرق في جميع أنحاء المانيا وأجزاء من أوروبا المحتلة وعرفت بإبادة جماعية في حق اليهود وتسببت تلك الإبادة في تعاطف العالم مع اليهود وأصبح لديهم حق في إنشاء وطن لهم واستغلوا الواقعة على مر التاريخ لتبرير الكثير من أفعالهم الغير إنسانية خاصة في حق الفلسطينيين.

ويأتي احتفال الأمم المتحدة باليوم في ظل الحرب الجارية بين فلسطين وإسرائيل ويقوم الكيان الصهيوني الذي عانى في محرقة الهولوكوست من إبادة جماعية بأفعال أكثر وحشية في حق الأطفال والنساء والأبرياء في فلسطين منذ 3 أشهر دون توقف وقتل الآلاف وهدم الكثير من المنازل والمدارس والمستشفيات واستخدم كل الأسلحة المحرمة في تلك الحرب وبرر لنفسه كل هذه الجرائم بما حدث لهم في تلك المحرقة منذ سنوات طويلة.