فلسطين.. قصف مدفعي في منطقة حي الأمل بخان يونس بالتزامن مع اشتباكات

أفادت وسائل إعلام فلسطينة، اليوم السبت ، بأن الاحتلال الإسرائيلي نفذ قصف مدفعي في منطقة حي الأمل بخان يونس بالتزامن مع اندلاع اشتباكات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال.

وقال الدفاع المدني الفلسطيني في قطاع غزة، أمس الجمعة ، أن حياة آلاف الفلسطينيين النازحين مهددة بسبب البرد القارس والأمطار التي أغرقت خيامهم، جاء ذلك حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني أن الطواقم الطبية تتعامل مع إصابات خطيرة جدًا بالرصاص الحي قادمة من قرية دير أبو ضعيف قرب جنين.

يشار إلى أن الكهرباء انقطعت تمامًا في مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس جنوب القطاع، أمس الجمعة، ونفذ الوقود في المستشفى، في ظل حصار مستمر وقصف متواصل على محيط المستشفى، فتزايد عدد الشهداء الفلسطينيين منذ السادس من أكتوبر الماضي حتى يوم الجمعة 26 يناير 2024 إلى أكثر من 26 ألف شهيد و64.500 جريح معظمهم حالات خطيرة.