اقرأ غدًا في «البوابة».. «العدل الدولية» تأمر إسرائيل باتخاذ تدابير تمنع «الإبادة» بغزة

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة «البوابة»، الصادر بتاريخ السبت 27 يناير 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

بأغلبية كبيرة.. «العدل الدولية» تأمر إسرائيل باتخاذ تدابير تمنع «الإبادة» بغزة

وزير خارجية فلسطين يرحب بالقرار «يخدم الإنسانية».. وتل أبيب تلغى رحلاتها إلى جنوب أفريقيا

أفواه جائعة كانت تنتظر المساعدات.. استشهاد 20وإصابة 150فى مجزرة إسرائيلية جديدة

تمرد ناعم.. «عيون الجيش» ترفض الخدمة على حدود إسرائيل

«معاريف:» نتنياهو فقد نصف شعبيته.. و%57 يطالبون بصفقة تبادل مع حماس

عقوبات أمريكية وبريطانية على قيادات حوثية

الصين تضغط على إيران لكبح الهجمات في البحر الأحمر.. وفرنسا ترسل سفينة حربية ثالثة إلى الشرق الأوسط

وول ستريت جورنال: أمريكا حذرت إيران «سرا» قبل هجوم لداعش مطلع يناير

حقيبة يد فاخرة.. أزمة للحزب الحاكم فى كوريا الجنوبية بسبب هدية «القس» للسيدة الأولى