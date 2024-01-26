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السبت 27 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بايدن وأمير قطر يبحثان الأوضاع في غزة وجهود إطلاق سراح الرهائن

بايدن
بايدن
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تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بشأن الأوضاع في قطاع غزة والجهود المبذولة لضمان إطلاق سراح الرهائن لدى حماس.

وأعرب بايدن عن تقديره لجهود قطر الدبلوماسية والإنسانية ومساعيها المتعلقة بالوضع في غزة.

وأكد أمير قطر ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي والدولي من أجل الوقف الفوري لإطلاق النار وحقن دماء المدنيين في غزة وحمايتهم.

وتحاول إدارة البيت الأبيض تسهيل إطلاق سراح أكثر من 100 رهينة متبقين ممن احتجزتهم حماس خلال الهجوم على إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي.

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