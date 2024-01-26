تعرف على أبرز قرارات محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل

أصدرت محكمة العدل الدولية ستة إجراءات مؤقتة كي تتخذها إسرائيل، لكنها لم تصل إلى حد مطالبتها بإنهاء الحرب، حيث رفضت طلب إسرائيل بسحب دعوى جنوب إفريقيا ضدها، وقالت القاضية خلال جلسة اصدار القرار، إن وضع الأطفال في غزة يدمي القلوب، ما بين من قتلوا أو نزحوا أو يعيشون في خطر نتائجه قد تدوم طويلًا.

كانت محكمة العدل الدولية في لاهاي قد أصدرت حكما ابتدائيا وتدابير طارئة بحق إسرائيل في الدعوى القضائية التي اتهمت فيها جنوب إفريقيا إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الإبادة الجماعية.

تضمن الحكم الزام إسرائيل باتخاذ جميع التدابير لمنع أي أعمال يمكن اعتبارها إبادة جماعية، وضمان عدم قيام الجيش الإسرائيلي بأي أعمال إبادة، ومنع ومعاقبة أي تصريحات أو تعليقات عامة يمكن أن تحرض على ارتكاب إبادة جماعية في غزة، وكذلك اتخاذ جميع الإجراءات لضمان وصول المساعدات الإنسانية، وعدم التخلص من أي دليل يمكن أن يستخدم في القضية المرفوعة ضدها، وتقديم تقرير للمحكمة خلال شهر بمدى تطبيقها لهذه التدابير والأحكام.