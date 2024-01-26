مُنظمة التحرير الفلسطينية تطالب العالم بوقف حرب إسرائيل على غزة

طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمُنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، اليوم الجمعة، العالم بوقف حرب إسرائيل على غزة ووقف إنشاء المنطقة العازلة على طول حدود القطاع.

وقال الشيخ، في منشور على منصة (إكس)، إن على العالم أن يجبر إسرائيل على وقف حربها في الأراضي الفلسطينية فورًا لأنها السبيل الوحيد لوقف استمرار القتل والتدمير والتهجير.

وأشار الشيخ إلى أن حكومة الاحتلال اتخذت قرارًا احتلاليًا كبيرًا له تداعيات على مستقبل قطاع غزة بخلق ما يسمى بالمنطقة العازلة على طول حدود القطاع والذي يعني اقتطاع ما يقرب من 20% من مساحته وتدمير آلاف المنازل والأراضي الزراعية.

وأضاف الشيخ: "نطالب دول العالم ومجلس الأمن الدولي وقف هذه الإجراءات الاحتلالية ودعوة إسرائيل للانسحاب فورا ووقف حربها التدميرية ضد الشعب الفلسطيني".