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السبت 27 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

السودان يرحب بالقرار التاريخي لمحكمة العدل الدولية ويدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة

الخارجية السودانية
الخارجية السودانية
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رحبت وزارة الخارجية السودانية اليوم الجمعة بالقرار التاريخي لمحكمة العدل الدولية بأن لها الاختصاص في النظر في الدعوى التي أقامتها جنوب أفريقيا ودول أخرى ضد إسرائيل بارتكابها إبادة جماعية في غزة.

وقالت الوزارة في بيان لها إن القرار يمثل انتصارا مهما للشعب الفلسطيني في نضاله المشروع لنيل حقوقه العادلة في إقامة دولته المستقلة. كما أنه يعد خطوة بارزة نحو تكريس مبادئ العدالة الدولية والالتزام بالقانون الدولي الإنساني، ومحاربة الإفلات من العقاب، وتأكيد أن الحق فوق القوة.

ودعت الوزارة كل الأطراف المعنية لتنفيذ القرار ودعمه كما طالبت مجلس الأمن بإقرار وقف عاجل لإطلاق النار في غزة وكل الأراضي الفلسطينية المحتلة، بناء على هذا القرار.

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