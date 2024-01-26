باحث: قرارات "العدل الدولية" ليست نهائية.. والمحكمة نظرت الشق العاجل

علق الدكتور أسامة السعيد، باحث في الشئون الدولية، على قرارات محكمة العدل الدولية بشأن اتهام إسرائيل بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بحق سكان قطاع غزة.

وقال "السعيد" خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، إن قرار "العدل الدولية" اليوم ليس نهائيًا، والمحكمة نظرت الشق العاجل من الدعوى.

وأضاف أن إسرائيل تعيش حالة من الهذيان السياسي والارتباك والفوضى، وتحاول أن تبرر أفعالها الإجرامية ومحاولتها الإبادة الجماعية في قطاع غزة، بأي مبررات، حتى وإن كانت واهية وفارغة من أي محتوى، وخالية من أي مضمون.

وأشار إلى أن محاولة استفزاز مصر وكيل الاتهامات الزائفة تجاهها، محاولة لتوسيع رقعة الصراع وإشاعة حالة من الفوضى في المنطقة.