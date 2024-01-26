قيادي بـ"مستقبل وطن": قرارات محكمة العدل اعتراف دولي بجرائم الاحتلال في غزة

قال عبدالله السعيد، أمين مساعد العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن، إن قرارات محكمة العدل الدولية كشفت جُرم ووحشية العدوان الاسرائيلي الغاشم في غزة؛ ما يتطلب استغلالها والبناء عليها من أجل تحقيق انتصارات وقرارات ايجابية متتالية.

وأكد السعيد، في تصريحات له، أنه يتطلب من محكمة العدل توفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني واصدار قرار عاجل يقضي بالوقف الفوري لإطلاق النار.

وأشار إلى أن هذه القرارات بمثابة ضربة قاصمة للكيان المحتل، وانتصار ضمني لجهود الدولة المصرية لرفع العدوان الواقع على غزة وخاصة مع ادعاء العدو الصهيوني باغلاق مصر لمعبر رفح.

وتوجه بتحية تقدير لدولة جنوب افريقيا على موقفها الإنساني المشرف ونضالها الإنساني الذي انتصر للقضية الفلسطينية، وكشف زيف الموقف الصهيوني وفضح انتهاكاتهم.

وشدد على ضرورة التزام المجتمع الدولي بتعهداته وسرعة التحرك من أجل الإنسانية ومن أجل تحسين صورتهم التي تلوثت على مدار أكثر من 100 يوم بِصمْتهم تجاه جرائم الاحتلال في غزة.

وثمن دور مصر التاريخي الرائد الداعم للقضية الفلسطينية، وتحركاتها المتواصلة منذ اندلاع الأزمة الأخيرة في غزة، ومحاولتها التهدئة وادخال المساعدات الإنسانية، ومخاطبة المجتمع الدولي للتدخل ووقف اطلاق النار.