رئيس نادي نابولي يفجر مفاجأة بشأن مستقبل أوسيمين

فجر أوريليو دي لورينتيس، رئيس نادي نابولي الإيطالي، اليوم الجمعة، مفاجأة بشأن مستقبل النيجيري فيكتور أوسيمين مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقع أوسيمين على عقد جديد مع نابولي، يمتد حتى صيف 2026، يتضمن شرطًا جزائيًا ضخمًا يصل إلى 130 مليون يورو.

وترغب عدة أندية خارج الدوري الإيطالي في الحصول على خدمات المهاجم النيجيري منذ فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وقال لورينتيس في تصريحات نشرتها شبكة «فوتبول إيطاليا»: «لقد عرفنا ذلك (يقصد رحيل أوسيمين) منذ الصيف الماضي، ولولا ذلك لما استغرقت المفاوضات بشأن التمديد كل هذا الوقت».

وأتم رئيس نابولي: «كنا نعلم بالفعل أنه سينضم إلى ريال مدريد أو باريس سان جيرمان أو أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز».

وحصل أوسيمين على جائزة أفضل لاعب في قارة أفريقيا لعام 2023، بعدما أسهم في قيادة نابولي للتويج بلقب الدوري الإيطالي في الموسم الماضي.

وخاض أوسيمين، 13 مباراة في الدوري الإيطالي مع نابولي خلال الموسم الجاري 2023-2024، سجل خلالها 7 أهداف وصنع 2 آخرين.

ويتواجد فيكتور أوسيمين في الوقت الحالي، ضمن صفوف منتخب نيجيريا، الذي يستعد لخوض مواجهة قوية أمام الكاميرون في إطار منافسات دور الـ16 من كأس أمم أفريقيا 2023 التي تقام في كوت ديفوار.