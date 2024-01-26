وزير فلسطيني سابق: قرار «العدل الدولية» يعد وثيقة إدانة تاريخية ضد إسرائيل

الجمعة 26/يناير/2024 - 08:55 م

وجه حسن عصفور، المفاوض والوزير الفلسطيني الأسبق، التحية للشعب الفلسطيني الذي كان ينتظر اليوم قرارا بطعم مختلف في محكمة العدل الدولية، قائلا إنه يعتبر أن هذا القرار يحمي الصفة ذات بعد تاريخي، ولكن ليس بالمعنى المباشر، ولكن ينم على المدى القادم.

وأضاف «العصفور»، خلال مداخلة عبر برنامج «ثم ماذا حدث»، أنه لأول مرة بالتاريخ تضيع محكمة العدل الدولية دولة الكيان العضو الفاشي الجديد تحت بند أنها دولة ترتكب إبادة جماعية، وهذا موضوع ليس بالسهل.

وأشار إلى أنه يعرف أن غالبية الشعب الفلسطيني خاصة الأهل في غزة، كانوا ينتظرون قرارا بوقف إطلاق الحرب العدوانية فورا، لكن القرار جاء ملتبسا في بعض فقراته، مردفا: «رأيي الشخصي أن هذا القرار يشكل وثيقة إدانة تاريخية يجب أن تبقى بيد الشعب الفلسطيني في مواجهة أمريكا أولا ثم في وجه دولة الفاشية الجديدة».